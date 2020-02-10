Кадровые чистки в "Укрзализныце": глава безопасности убегает на "больничный" от увольнения

Глава департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки, пытается удержаться на должности.

Об этом сообщает собеседник ЭП в компании.

"Его к себе пригласил новый и.о. (Желько Марчек - ред.) и предложил написать об увольнении по собственному желанию. А Назарук с 10 февраля ушел на больничный. Перед этим он обивал пороги Криклия и Авакова. Он с ними встречался, чтобы те ему помогли избежать увольнения с УЗ", - заявил источник.

"Что такое глава безопасности в УЗ? Это фактически второй человек компании, без ведома которого ни одна закупка не пройдет. На него работает не менее 200 человек, которые следят за деньгами госмонополии", - подчеркнул собеседник.

Напомним:

Новый руководитель "Укрзализныци" Желько Марчек хочет отодвинуть от управления региональным филиалом УЗ "Юго-Западная железная дорога" ее руководителя Григория Бевза.

Правление "Укрзализныци" продлило контракт с главой департамента экономической и информационной безопасности Олегом Назаруком, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки.

В январе 2019 года Назарук возглавил обновленный Департамент экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Подразделение, обновленное УЗ, ранее занималось вопросами экономической безопасности и существовало в структуре Департамента безопасности. После структурных изменений подразделение "УЗ" должно было противодействовать коррупции и хищениям.

В августе 2018-го Назарук был назначен замдиректора Департамента безопасности УЗ, до этого работал в управлениях СБУ в Ровенской и Житомирской областях.

Издание "Железная дорога без коррупции" ранее сообщало, что при избрании руководителя Департамента публичного конкурсного отбора претендентов "Укрзализныця" не проводила: решение о назначении директоров департаментов принимается правлением компании.

Декларация Назарука как кандидата на должность директора Департамента экономической и информационной безопасности УЗ была обнародована 13 января 2019 года.

Согласно документу, в собственности и совместной собственности семьи Назаруков есть дом на 182 кв. м, четыре участка на 10,3 тыс. кв. м и производственные помещения общей площадью 1,2 тыс. кв м. Также в праве пользования семьи - два дома общей площадью 292 кв. м, квартира на 34 "квадрата" и три земельных участка на 3,1 тыс. кв. м.

Назарук владеет элитным Mercedes-Benz Е250 2015 выпуска, который стоит около 1 миллиона грн. Жене - Ирине Юхименко-Назарук - принадлежит BMW Х4 2015 года, стоимость авто - около 1,1 млн. грн.

Совокупный семейный доход Назаруков за 2018 год составил 1,15 млн гривен, из них 91 тысячу гривен. Назарук получил в управлении СБУ в Житомирской области, а 376 тысяч гривен - в "Укрзализныце".

По данным СМИ, в декабре 2015 года в отношении Назарука было открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки.

"Его обвиняли в организации поборов в сумме около 75 тысяч долларов в день от "янтарного бизнеса". Однако вскоре подозрение было отменено через суд", - отмечает издание.

Экономическая правда