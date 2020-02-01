Помпео: США готовы обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам

Соединенные Штаты готовы продавать Беларуси энергоресурсы в необходимых для республики объемах по конкурентным ценам.

Об этом после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "БелТа".

"США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам.

Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно - обратиться к нам", - сказал Помпео.

Напомним:

"Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.