Укрзализныця закажет дорогой российский уголь через фирму-прокладку

Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь с РФ.

Об этом сообщают Наши Гроші со ссылкой на "Прозорро".

Филиал УЗ "Пивденно-Захидна зализныця" на этот год закажет 2900 т угля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн/т с НДС.

Фирма "Раксел" в подтверждение наличия угля предоставила контракт с фирмой "GMV Trading Company Kft." (Венгрия, созданная в декабре 2018 года, директор Валентин Тодорчук).

В контракте указано, что топливо вывозится с таможенной территории России.

В тендерном предложении указано, что "производителем" угля является венгерская "GMV Trading Company Kft.", Страной производителя - Россия.

Победитель по требованию тендерной документации предоставил справку, что не планирует поставлять уголь, добытый на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области.

Цена вдвое выше сентябрьской цены по формуле "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/т.

Кроме того, ранее в ноябре другие филиалы самой "Укрзализныци" заказывали такой уголь дешевле.

Так, "Пассажирская компания" законтрактовала его по 3 849-3 899 грн/т, "Львовская железная дорога" - по 3850 грн/т, "Донецкая железная дорога" - по 3657 грн/т, "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" - по 3600 грн/т, "Одесская железная дорога "- по 3585 грн/т.

Их цены были без НДС, поскольку поставки угля на таможенную территории Украины временно освобождаются от НДС независимо от происхождения угля (импортное или местное) и роли поставщика (производитель или посредник), если поставщик не отказался от льготы.

Почему нынешняя закупки не попала под льготу, непонятно.

Сумма победных предложений была на 6% ниже ожидаемой стоимости закупок.

Конкурентами на отдельных тендерах были "Эник Энерджи Групп", "Торгово-производственная компания "Уголь Дон Прайм ", " ПКФ Теплосервис" и "Строительно-проектная компания "Горизонт", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

Столичный "Раксел" с уставным капиталом 1 тыс грн. зарегистрирован в августе 2018 на массовый номер телефона 0999875013 в жилом доме по ул. В. Верховинца, д. 10.

Затем адрес изменился на ул. Жмеринская, д. 11/1, где находится металлобаза.Директором фирмы сначала был Виталий Заяц, затем - Дмитрий Тодераш из Черновцов, а затем - Валентин Пятницкий из Черновцов. Все это время основательницей значится Диана Пилипчинец из Киева, которая ранее была зарегистрирована в селах Закарпатской области.

Дмитрий Тодераш владеет "Укрспецтехрембуд", которую "Пивденно-Захидна зализныця" в сентябре не допустила к тендеру по капремонту оборудования рельсовых автобусов PESA.

На Диану Пилипчинец, которая, вероятно, является юристом, зарегистрировано более ста юридических лиц. В частности ее фирмы зарегистрировали "СК Роял Хаус", связанное с группой "Приват".

Победитель подтвердил опыт выполненным аналогичным договору за июль 2019 с одесским ООО "Юниверс-2012" Ивана Бородина и Михаила Гатича (оба - из Молдовы).

Предоставленые победителем образцы удостоверений качества почему-то напечатаны типографией в Днепре.