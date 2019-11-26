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Укрзализныця отменила скандальный тендер на закупку российского угля

Вторник, 26 ноября 2019, 18:06

Укрзализныця отменила тендер на закупку через компанию-посредника 2,9 тонн российского угля.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупки", - отметил глава правления УЗ Евгений Кравцов.

Сообщается, что пока никаких договоров на поставку не заключено.

В ближайшее время информация об отмене тендера будет внесена на веб-портал государственных закупок ProZorro.

Напомним, 25 ноября стало известно, что филиал Укрзализныци по результатам тендеров хотел заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планировала поставлять уголь с РФ.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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