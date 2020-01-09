Акции Tesla стали дороже чем вместе взятые акции General Motor и Ford
Впервые акции Tesla стали дороже чем стоимость акций General Motor и Ford вместе взятых.
Об этом сообщает Reuters.
Акции компании Илона Маска подскочили почти на 5% в среду, и зафиксировались на рекордных 492,14 дол. за одну штуку, увеличив свою рыночную капитализацию почти до 89 млрд дол.
Это на 2 млрд дол больше, чем стоимость General Motors и Ford (50 млрд дол и 37 млрд дол) вместе взятых.
На фоне неожиданной прибыли в третьем квартале 2019 года, увеличения поставок и ускоренного налаживания производства на новом заводе в Китае, акции Tesla выросли более чем в два раза за последние три месяца.
Напомним:
Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысяч.
30 декабря компания Илона Маска начала продажу своих электрокаров Model 3, которые изготовили на новом заводе в китайском Шанхае.
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