Акции Tesla стали дороже чем вместе взятые акции General Motor и Ford

Впервые акции Tesla стали дороже чем стоимость акций General Motor и Ford вместе взятых.

Об этом сообщает Reuters.

Акции компании Илона Маска подскочили почти на 5% в среду, и зафиксировались на рекордных 492,14 дол. за одну штуку, увеличив свою рыночную капитализацию почти до 89 млрд дол.

Это на 2 млрд дол больше, чем стоимость General Motors и Ford (50 млрд дол и 37 млрд дол) вместе взятых.

На фоне неожиданной прибыли в третьем квартале 2019 года, увеличения поставок и ускоренного налаживания производства на новом заводе в Китае, акции Tesla выросли более чем в два раза за последние три месяца.

Напомним:

Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысяч.

30 декабря компания Илона Маска начала продажу своих электрокаров Model 3, которые изготовили на новом заводе в китайском Шанхае.