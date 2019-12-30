Компания Маска начинает продажу китайских электрокаров Tesla
Понедельник, 30 декабря 2019, 15:22
Компания Илона Маска начинает продажу своих электрокаров Model 3, которые изготовили на заводе в китайском Шанхае.
Источник: китайский отдел компании в Twitter.
Дословно: "Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае".
Детали: Первыми 15 клиентами, которые получат эту модель, - являются сотрудники компании Tesla.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua