Все разделы
Укр / Рус

Компания Маска начинает продажу китайских электрокаров Tesla

Понедельник, 30 декабря 2019, 15:22

Компания Илона Маска начинает продажу своих электрокаров Model 3, которые изготовили на заводе в китайском Шанхае.

Источник: китайский отдел компании в Twitter.

Дословно: "Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае".

 

Детали: Первыми 15 клиентами, которые получат эту модель, - являются сотрудники компании Tesla.

 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!