Tesla увеличила поставки электромобилей на 50%

Bloomberg

Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысяч.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тыс.

В четвертом квартале 2019-го года компания увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 тыс. в предыдущие три месяца.

В октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тыс., Model S и Model X - 19,45 тыс.

При этом компания выпустила 104,891 тыс. электромобилей (в третьем квартале - 96,155 тыс.), включая 86,958 тыс. Model 3, а также 17,933 тыс. Model S и Model X.

Также в пресс-релизе говорится, что Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае.

Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика.

Ранее сообщалось, что первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Напомним:

В январе-ноябре 2019 года в Украине ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей: за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие - на 62%.

В топ-3 также вошел элеткрокар Tesla Model S - эту модель зарегистрировали в количестве 552 штук.







