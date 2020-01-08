Новости 8 января: дефицит госбюджета, ФОПы, международные резервы

О дефиците госбюджета. По оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП).

О ФОПах. Вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

О международных резервах. По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 миллиардов долларов США (в эквиваленте).

О металлупгическом производстве. За 2019 год в Украине производство чугуна, стали и металлического проката уменьшилось по сравнению с 2018 годом.

Об Укрзализныце. Убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.

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Волна революций и протестов, нефть, Аргентина, выборы в США, торговый спор между Китаем и Штатами — любой фактор из перечисленных может "выстрелить" и вызвать финансовый кризис. (укр)