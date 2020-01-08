В 2019 году международные резервы выросли до семилетнего максимума – НБУ

По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 миллиардов долларов США (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл США в эквиваленте, согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении.

Рекордное наращивание резервов в Нацбанке объяснили сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена ​​дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.

"Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране", - заявили в НБУ.

Фото: Михаил Демкив, ICU

Напомним:

По состоянию на 1 декабря 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21,9 миллиардов долларов (в эквиваленте) - в ноябре они выросли на 2,5%.

Экономическая правда