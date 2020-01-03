В 2019 году Украина выполнила план приватизации на 3% – Фонд госимущества

В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 миллионов гривен - таким образом, Украина выполнила план приватизации на 3%.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

При этом, госбюджет на 2019 год предусматривал, что Украина должна была заработать на приватизации 17,1 миллиарда гривен.

В 2020 году Украина хочет получить от приватизации 12 млрд гривен.

Отмечается, что в целом Фонд госимущества обеспечил поступление в бюджет почти 2,7 млрд гривен.

Основную сумму поступлений госбюджет получил от аренды - 1,5 млрд грн, приватизации - 536,6 млн грн и от дивидендов - 609,65 млн грн.

"На деятельность Фонда из бюджета выделили 481,525 млн грн, а это значит, что мы отдали в государственную казну в 5,59 раз больше чем получили", - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный перечень всех объектов, подлежащих малой приватизации.

Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская".

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Экономическая правда