Фонд госимущества обнародовал полный список объектов малой приватизации
Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный перечень всех объектов, подлежащих малой приватизации.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов госпредприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества.
"Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.
Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам. Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места", - заявили в Фонде госимущества.
Отмечается, что продажа этих объектов будет проходить исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи. К середине января запланировано 165 аукционов.
Напомним:
Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская".
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Экономическая правда
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