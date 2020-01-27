Глава Укравтодора рассказал о трех сценариях строительства дорог в этом году

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рассматривают три сценария дорожного строительства в Украине в зависимости от финансирования на 2020 год.

Об этом заявил председатель Укравтодора Александр Кубраков во время презентации планов работы Укравтодора "Дороги UA 2020", сообщает Укринформ.

"У нас есть три сценария на этот год.

Сценарий первый - это исключительно Дорожный фонд: 1345 километров построенных дорог государственного значения и 3500 километров дорог местного значения.

Сценарий второй - это привлечение финансирования под государственные гарантии и вероятность этого сценария - более 50%

... И третий сценарий - это дополнительные источники финансирования из общего бюджета.

По этому сценарию мы планируем построить и отремонтировать 4000 километров дорог, 2,5 тысячи километров местных дорог", - рассказал Кубраков.

Он добавил, что механизмы внедрения последнего сценария пока обсуждаются в правительстве.

Кубраков, заявил, что несмотря на объемы финансирования, Укравтодор в 2020 году начнет масштабные стройки в каждом регионе Украины.

Кроме дорог местного и государственного значения в ведомстве в этом году планируют начать строительство мостов в Запорожье, Николаеве и Кременчуге, а также завершить или начать строительство 9 объездных дорог в Украине.

Также в Укравтодоре сосредоточатся на строительстве скоростных трасс, в том числе 2020 году планируется завершить строительство скоростной трассы Киев-Харьков.

Напомним:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.

Позже Гончарук заявил, что вследствие ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина ежегодно теряла 3-4% экономического роста.

Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.

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