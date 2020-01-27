Премьер рассказал о приоритетах строительства дорог местного значения

Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации планов работы Укравтодора - Дороги UA 2020.

"Не менее важно строить дороги и в пределах областей, дороги меньшего значения. Там приоритеты еще определяются - они будут построены, исходя из того, где будут самые важные, по нашему мнению, приоритетные объекты социальной инфраструктры, опорные школы, больницы. Потому что параллельно со строительством дорог идут и другие важные реформы", - сказал Гончарук.

"С 1 марта у нас должно начаться масштабное строительство. То есть настолько быстро, насколько погода нам позволит - мы должны выйти строить. Поэтому для всех - финансовых компаний, лизинговых, банков, для подрядчиков - это должно быть четким сигналом, что в этом году надо готовиться к максимально раннему началу сезона.

Мы со стороны государственной власти попробуем организовать все процедуры - тендеры, бумажки ... до начала строительства по достаточному количеству объектов", - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что возникают сложности с результатами тендеров и призвал Антимонопольный комитет максимально быстро реагировать на жалобы относительно тендеров.

Экономическая правда