Из-за плохой инфраструктуры, Украина ежегодно теряла до 3-4% ВВП — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вследствие ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина ежегодно теряла 3-4% экономического роста.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуру", - пишет премьер.

Также Гончарук отмечает, что в рейтинге качества дорог - по версии Всемирного экономического форума - с 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем, и обещает, что в ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины.

Для этого в 2020 году правительство планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Напомним:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.

Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.