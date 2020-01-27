Из-за плохой инфраструктуры, Украина ежегодно теряла до 3-4% ВВП — Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вследствие ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина ежегодно теряла 3-4% экономического роста.
Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.
"Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуру", - пишет премьер.
Также Гончарук отмечает, что в рейтинге качества дорог - по версии Всемирного экономического форума - с 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем, и обещает, что в ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины.
Для этого в 2020 году правительство планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.
Напомним:
Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.
Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.
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