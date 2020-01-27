Ярославский планирует выйти на дорожно-ремонтный рынок Украины

Бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский планирует зайти на рынок дорожно-ремонтных работ.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах конференции "Дороги UA 2020", передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим участвовать в дорожном строительстве. Во всех областях", - отметил он.

Ярославский сообщил о планах создать украинскую-иностранную компанию, однако не стал раскрывать детали.

"Мы пригласили одних иностранных партнеров, моих старых друзей, и совместной компанией будем осуществлять строительство, пытаться участвовать в строительстве и реконструкции дорог. Надеемся, что уже в этом году", - отметил бизнесмен.

Он также сообщил, что заинтересован в участии в строительстве аэродромов.

"Возможно, мы этой совместной компанией зайдем и в аэропорт", - сказал он.

Напомним:

В октябре 2019 Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации ГП "Завод" Электротяжмаш "(Харьков) и" Харьковоблэнерго".

В январе Ярославский подтвердил, что достиг принципиального соглашения с олигархом Виктором Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".