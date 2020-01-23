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Ярославский подтвердил, что покупает банк у Пинчука

Четверг, 23 января 2020, 10:55
 

Бизнесмен Александр Ярославский достиг принципиального соглашения с олигархом Виктором Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".

Об этом заявил сам Ярославский в комментарии журналисту УП.

"Есть интерес [к покупке банка]. Мы рассматриваем банковский проект", – заявил Ярославский.

Бизнесмен подтвердил, что речь идет о банке "Кредит Днепр", который принадлежит Виктору Пинчуку.

"Переговоры ведутся на уровне менеджмента. Принципиально мы договорились. Вопрос в технике", – добавил он.

Напоминаем:

В декабре СМИ собщали, что бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.

Роман Кравец, для ЭП

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Ярославский Пинчук банк

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