Ярославский подтвердил, что покупает банк у Пинчука
Бизнесмен Александр Ярославский достиг принципиального соглашения с олигархом Виктором Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".
Об этом заявил сам Ярославский в комментарии журналисту УП.
"Есть интерес [к покупке банка]. Мы рассматриваем банковский проект", – заявил Ярославский.
Бизнесмен подтвердил, что речь идет о банке "Кредит Днепр", который принадлежит Виктору Пинчуку.
"Переговоры ведутся на уровне менеджмента. Принципиально мы договорились. Вопрос в технике", – добавил он.
Напоминаем:
В декабре СМИ собщали, что бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.
Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.
Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
Роман Кравец, для ЭП
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