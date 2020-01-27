Котировки нефти резко упали из-за коронавируса

Котировки нефти на мировых рынках резко упали из-за опасений относительно замедления роста мировой экономики, вызванного распространением нового коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что по состоянию на 8:55 по Киеву цена нефти марки Brent снизилась до 59,25 долларов за баррель - это на два с четвертью процента меньше уровня закрытия торгов в пятницу.

"Это минимум за три месяца - последний раз цена ниже 60 долларов за баррель Brent фиксировалась 1 ноября 2019 года, но тогда котировки падали до 59,76 доллара, сейчас они ниже", - говорится в сообщении.

Ранее эксперты предупредили о падении цена на нефть из-за коронавируса. По их словам, ситуация может развиваться так же, как в случае с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда вызванная инфекцией паника привела к сокращению количества туристов в Азии и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.

Напоминаем:

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах 27 января на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии.

Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.

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