Медь, железная руда и зерно дешевеют из-за коронавируса

Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. К 6:57 по киевскому времени она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае.

Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы. До начала выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю аналитики предупреждали, что распространение вируса может повлиять на поездки и строительство.

Цены на продукцию АПК также снижаются на опасениях из-за распространения коронавируса. Мартовские фьючерсы на соя-бобы подешевели на 0,8%, до 8,94 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте потеряли в цене 1,8%, снизившись до 5,63 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подешевели на 1,1%, до 3,83 доллара за бушель.

Эпидемия, вызванная коронавирусом, ее влияние на спрос и нарушение транспортного сообщения стали ударом для рынка сельхозпродукции. Трейдеры рассчитывали на увеличение закупок сельхозпродукции из США в Китае после подписания соглашения о "первой фазе" торговой сделки.

"По всей видимости, заболевание быстро распространяется в Китае. Это очень плохо с точки зрения экономического роста не только для Китая, но и для всей Азии", - считает аналитик Nirmal Bang Securities Кунал Шах, которого цитирует агентство Bloomberg.

Напоминаем:

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах 27 января на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии.

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