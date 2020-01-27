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Японский фондовый рынок открылся падением из-за коронавируса

Понедельник, 27 января 2020, 10:15
 

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах 27 января на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии, уже ставшей причиной не менее 80 смертей в Китае.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". 

Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь 3 февраля, а не 30 января, как планировалось изначально.

Рынки Гонконга и Южной Кореи также закрыты 27 января по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

"Самая большая проблема в том, что экономический шок, который могут испытать огромный промышленный сектор и сфера потребления в КНР, мгновенно начнет сказываться на других странах, учитывая сильные торговые и финансовые связи, образовавшиеся при глобализации", – цитирует эксперта MarketWatch.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость бумаг Sony снизилась на 0,9%, Sharp - на 3,3%, Panasonic - на 1,3%, Fanuc - на 2,2%.

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рынки Япония Китай фондовый рынок акции

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