Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству

Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, цель которого - максимально защитить право собственности человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться.

Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать будем мгновенно", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодня прекратилось системное рейдерство.

Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Напомним:

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют группы, которые занимаются рейдерством, хотя иногда случаются единичные случаи.

Экономическая правда