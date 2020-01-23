Данные Криклия и Кравцова об убыточности киевского вокзала отличаются на 30 миллионов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что центральный железнодорожный вокзал в Киеве в 2019 году принес 54 миллиона гривень убытков, ранее глава Укрзализныци Евгений Кравцов называл цифру в 87 миллионов гривень.

Об убыточности вокзала Криклий сообщил сессии в Украинском доме в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

При этом министр отметил, что расположенный рядом с вокзалом " Макдональдс" за этот же период принес больше 3 млн дол прибыли, несмотря на то что поток через вокзал выше.

Напомним, в декабре 2019 года, глава "Укрзализныци" Кравцов заявлял, что с начала 2019 года Центральный железнодорожный вокзал в Киеве принес компании свыше 87 млн грн убытков.

Укрзализныця планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева с его привокзальными площадями, передать часть площадей в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.

30 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

До этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова до конца 2020 года.