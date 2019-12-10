Кравцов показал, как будет выглядить Центральный вокзал после реконструкции
Укрзализныця планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева с его привокзальными площадями, передать часть площадей в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.
Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.
"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве.
Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (распределительный зал, устраиваемый между платформами - ЭП) (свыше 10 тыс квадратных метров).
Торговые точки, мешающие пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы. Зато удобные и неиспользованные площади - коммерциализированные", - пишет он.
Кравцов также анонсировал реконструкцию других архитектурных элементов вокзала.
"Далее, следующими этапами, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - написал он.
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