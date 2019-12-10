Кравцов показал, как будет выглядить Центральный вокзал после реконструкции

Укрзализныця планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева с его привокзальными площадями, передать часть площадей в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве.

Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (распределительный зал, устраиваемый между платформами - ЭП) (свыше 10 тыс квадратных метров).

Торговые точки, мешающие пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы. Зато удобные и неиспользованные площади - коммерциализированные", - пишет он.

Кравцов также анонсировал реконструкцию других архитектурных элементов вокзала.

"Далее, следующими этапами, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - написал он.