Центральный вокзал нанес УЗ больше 87 миллионов убытков
Центральный железнодорожный вокзал города Киева нанес Укрзализныци убытков более чем 87 миллионов гривень, по подсчетам после реконструкции и оборудованию новых мест для торговли вокзал увеличит доходы в 7 раз.
Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.
"По нашим подсчетам, на обустройство новых торговых мест, потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн.
Благодаря такому подходу будет реконструирован изнутри вокзал и значительно увеличены доходные поступления Укрзализныци: рассчитываем на рост в 7 раз.
Пока же с начала 2019 вокзал нанес компании больше 87 млн грн убытков ", - пишет Кравцов.
Также глава УЗ отметил, что начать реконструкцию вокзала раньше мешала бюрократия.
"Почему не делали этого раньше: потому что у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе. Из интересного: некоторые арендаторы имели" контракты" по максимально низкой цене на 25 лет. Поэтому сейчас продолжается работа в этом направлении", - резюмировал он.
Кравцов пообещал впоследствии публично представить на обсуждение общественности все этапы масштабной реконструкции.
Напомним:
Укрзализныця планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева с его привокзальными площадями, передать часть площадей в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.
Экономическая правда
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