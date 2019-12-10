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Центральный вокзал нанес УЗ больше 87 миллионов убытков

Вторник, 10 декабря 2019, 14:43

Центральный железнодорожный вокзал города Киева нанес Укрзализныци убытков более чем 87 миллионов гривень, по подсчетам после реконструкции и оборудованию новых мест для торговли вокзал увеличит доходы в 7 раз.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"По нашим подсчетам, на обустройство новых торговых мест, потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн.

Благодаря такому подходу будет реконструирован изнутри вокзал и значительно увеличены доходные поступления Укрзализныци: рассчитываем на рост в 7 раз.

Пока же с начала 2019 вокзал нанес компании больше 87 млн грн убытков ", - пишет Кравцов.

Также глава УЗ отметил, что начать реконструкцию вокзала раньше мешала бюрократия.

"Почему не делали этого раньше: потому что у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе. Из интересного: некоторые арендаторы имели" контракты" по максимально низкой цене на 25 лет. Поэтому сейчас продолжается работа в этом направлении", - резюмировал он.

Кравцов пообещал впоследствии публично представить на обсуждение общественности все этапы масштабной реконструкции.

Напомним:

Укрзализныця планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева с его привокзальными площадями, передать часть площадей в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Экономическая правда

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Укрзализныця
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