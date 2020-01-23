Менеджмент Deutsche Bahn сделают советниками УЗ с возможностью изменения их статуса
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ведомство намерено привлечь менеджмент Deutsche Bahn для сотрудничества и развития Укрзализныци в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.
Об этом он сказал в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".
"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты.
Естественно, в Deutsche Bahn есть колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта. Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - заявил министр.
По его словам, Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок.
"Инфраструктура - составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки - да, но здесь отдельный сценарий. Об этом слишком рано говорить", - добавил он.
Также, по его словам, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал страны.
Напомним:
Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".
Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.
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