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Менеджмент Deutsche Bahn сделают советниками УЗ с возможностью изменения их статуса

Четверг, 23 января 2020, 13:27
 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ведомство намерено привлечь менеджмент Deutsche Bahn для сотрудничества и развития Укрзализныци в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.

Об этом он сказал в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты.

Естественно, в Deutsche Bahn есть колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта. Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - заявил министр.

По его словам, Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок.

"Инфраструктура - составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки - да, но здесь отдельный сценарий. Об этом слишком рано говорить", - добавил он.

Также, по его словам, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал страны.

Напомним:

Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

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Мининфраструктуры Укрзализныця

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