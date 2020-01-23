Гончарук ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Премьер-министр Алексей Гончарук доволен прошедшими накануне переговорами с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и в ближайшие месяцы ожидает начала действия программы расширенного финансирования.

Об этом он сообщил в кулуарах "Украинского завтра" в швейцарском Давосе, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая – ред.) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук

Напомним:

Недавно Международный валютный фонд отметил прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов готов выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения следующей программы финансирования.

В начале декабря 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда на заседании в феврале. Для этого правительство Украины должно выполнить предварительные меры.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем составляет около 3,9 млрд долларов.

Первый транш в размере около 1,4 млрд долларов был предоставлен сразу. Затем планировалось еще 2 транша по итогам полугодовых пересмотров программы.

Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества.

В целом за годы сотрудничества с Фондом Украина получила около 30,98 млрд долларов, а выплатила 24,88 млрд долларов, из которых 3,41 млрд долларов составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ 8,9 млрд долларов, в том числе 0,82 млрд долларов процентов. Из этой суммы на 2020 год приходится 1,38 млрд долларов, на следующий – 1,58 млрд долларов.