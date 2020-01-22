Новая программа Украины с МВФ может стать последней – Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения следующей программы финансирования.

Об этом она написала в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала министр финансов.

Напоминаем:

В начале декабря 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда на заседании в феврале. Для этого правительство Украины должно выполнить предварительные меры.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем составляет около 3,9 млрд долларов.

Первый транш в размере около 1,4 млрд долларов был предоставлен сразу. Затем планировалось еще 2 транша по итогам полугодовых пересмотров программы.

Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества.

В целом за годы сотрудничества с Фондом Украина получила около 30,98 млрд долларов, а выплатила 24,88 млрд долларов, из которых 3,41 млрд долларов составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ 8,9 млрд долларов, в том числе 0,82 млрд долларов процентов. Из этой суммы на 2020 год приходится 1,38 млрд долларов, на следующий – 1,58 млрд долларов.

Экономическая правда