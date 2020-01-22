В МВФ отметили прогресс Украины в реформах

Международный валютный фонд отмечает прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов готов выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", - сказал она на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Давосе в среду.

Также премьер-министр Алексей Гончарук, на своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с Георгиевой ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования.

Напомним:

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения следующей программы финансирования.

В начале декабря 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда на заседании в феврале. Для этого правительство Украины должно выполнить предварительные меры.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем составляет около 3,9 млрд долларов.

Первый транш в размере около 1,4 млрд долларов был предоставлен сразу. Затем планировалось еще 2 транша по итогам полугодовых пересмотров программы.

Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества.

В целом за годы сотрудничества с Фондом Украина получила около 30,98 млрд долларов, а выплатила 24,88 млрд долларов, из которых 3,41 млрд долларов составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ 8,9 млрд долларов, в том числе 0,82 млрд долларов процентов. Из этой суммы на 2020 год приходится 1,38 млрд долларов, на следующий – 1,58 млрд долларов.