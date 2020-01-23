Премьер о трудовом кодексе: в Украине сейчас проще развестись, чем уволиться

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что нужно экстремально упростить условия трудоустройства, и создать систему по которой граждане смогут регулировать трудовые отношения без принуждения государства.

Об этом он заявил во время Украинской завтрака в Давосе.

"Нужно экстремально упростить условия трудоустройства, потому что (это шутка, которую я люблю повторять) в Украине сейчас иногда проще развестить, чем уволиться с работы. Это диспропорция которой не должно быть.

Нам нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства и государство использовать исключительно в виде арбитра ", - подчеркнул Гончарук.

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Напомним:

Недавно Министр экономики Тимофей Милованов объяснил, что в новом законопроекте "О труде" идет речь о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, по словам премьер-министра Алексея Гончарука закон предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

23 декабря Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.