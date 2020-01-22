По новому трудовому кодексу нельзя будет увольнять без объяснения причин — Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов пояснил, что в новом законопроекте "О труде" идет речь о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Милованов также подчеркнул, что сейчас, по действующему законодательству есть 10 причин для увольнения работника, при этом никакой материальной компенсации для работников там не предусмотрено.

"Выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях. По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко освобождает работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация (одна из причин для увольнения по Кодексу - ЭП) стала универсальным механизмом для массовых сокращений", - объясняет министр.

По словам Милованова, в статье 35 проекту закона "О труде" идет речь о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

"Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений.

В законопроекте "О труде" предлагаем сделать материальную компенсацию обязательным, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата", - подчеркивает Милованов.

Далее министр приводит статью законопроекта, в которой предусматриваются сроки уведомления об увольнении, которые могут быть заменены денежной компенсацией.

Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

2. О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

1) не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

2) не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев

3) не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет

4) не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет

3. По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные в части второй настоящей статьи могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшение срока уведомления.

4. Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в сумму размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом Министров.

5. В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6. Споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора по этому основанию, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров.

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Напомним:

27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, по словам премьер-министра Алексея Гончарука закон предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

23 декабря Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.

10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что новый трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать.

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - ЭП) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.

Экономическая правда