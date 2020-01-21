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Курс гривни продолжает уверенно ослабляться

Вторник, 21 января 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,96 (на 20 января - 26,93 гривни).

Напоминаем:

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

Экономическая правда

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