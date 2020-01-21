Курс гривни продолжает уверенно ослабляться
Вторник, 21 января 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 24,33 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,96 (на 20 января - 26,93 гривни).
Напоминаем:
20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.
20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
Экономическая правда
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