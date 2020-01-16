Сроки запуска метро на Виноградарь переносятся на год — "Киевметрострой"

Глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" - генподрядчика проекта - Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на год.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", - подчеркнул он.

"Я думаю, что не будет завершено строительство согласно запланированным срокам. На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", - заявил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

Он отметил, что сейчас ведутся работы не в полном объеме.

"С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, началось систематическое невыполнение графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", - подчеркнул Шатайкин.

В конце декабря 2019 года Министерство юстиции возобновило Василия Кобиля на должности генерального директора ОАО "Киевметрострой", которое является генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 16 января гендиректором "Киевметростроя" значится Василий Кобиль.

17 декабря 2019 года акционеры ОАО "Киевметрострой" решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и выбрать его новый состав. В результате новый наблюдательный совет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора - Александра Метелицу.

Напомним:

В Киеве планируют построить четвертую линию метро, ​​а на уже существующих линиях - достроить новые станции.

В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор с компанией "Киевметрострой" на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону будущей станции Виноградарь.

В марте 2019 мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в декабре 2021 года.