Метро на Виноградарь: прокуратура арестовала счета "Киевметростроя"
16 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд. Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его обособленных подразделений.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Арест наложен из-за мошенничества с бюджетными средствами должностными лицами "Киевметростроя" во время строительства линии метрополитена на жилой массив Виноградарь.
В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.
Напомним:
Глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" - генподрядчика проекта - Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на год.
В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор с компанией "Киевметрострой" на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону будущей станции Виноградарь.
В марте 2019 мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в декабре 2021 года.
В Киеве планируют построить четвертую линию метро, а на уже существующих линиях - достроить новые станции.
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