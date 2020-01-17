Все разделы
Укр / Рус

Метро на Виноградарь: прокуратура арестовала счета "Киевметростроя"

Пятница, 17 января 2020, 13:11
 

16 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд. Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его обособленных подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Арест наложен из-за мошенничества с бюджетными средствами должностными лицами "Киевметростроя" во время строительства линии метрополитена на жилой массив Виноградарь.

В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Напомним:

Глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" - генподрядчика проекта - Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на год.

В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор с компанией "Киевметрострой" на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону будущей станции Виноградарь.

В марте 2019 мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в декабре 2021 года.

В Киеве планируют построить четвертую линию метро, ​​а на уже существующих линиях - достроить новые станции.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев Киевметрополитен прокуратура

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сроки запуска метро на Виноградарь переносятся на год — "Киевметрострой" 16 января 2020, 15:54
Генплан Киева: как изменится метрополитен 16 января 2020, 12:26
В Киеве подорожало жилье: цены на квартиры по районам 13 января 2020, 16:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!