Главный налоговик: Украинцам с маленькой зарплатой снизят налоги
В Украине планируют снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты.
Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году.
По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов.
В следующем году будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц.
"Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил Верланов.
Он добавил, что после проведения налоговой реформы украинцы будут меньше уклоняться от уплаты налогов.
Напоминаем:
Ранее о планах уменьшать налоги с доходов физических лиц сообщала министр финансов Оксана Маркарова.
Также в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому планируется освободить от налога на доходы физических лиц людей, которым еще не исполнилось 27 лет. Его поддержал парламентский комитет.
Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%.
Работодатель также должен уплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса.
Экономическая правда
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