Новости выходных: укрепление гривни, сотрудничество с МВФ, зарплаты членов правительства

О чем все говорили на выходных?

О снижении курса гривни. Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 20 января на уровне 24,25 гривни за доллар.

О сотрудничестве с МВФ. Для запуска новой программы расширенного финансирования Международного валютного фонда для Украины в размере 5,5 млрд долларов, Киев должен выполнить предварительно установленные условия.

О разъединении министерств. Президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

Об импорте электроэнергии. Минэкоэнерго предлагает временно ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

О зарплатах членов правительства. В 2019 году самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.

О внутренних авиаперевозках. SkyUp намерен восстановить в сезон летней навигации выполнение как минимум двух внутренних рейсов, которые связывают Одессу с Киевом и Харьковом.