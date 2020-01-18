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Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Суббота, 18 января 2020, 10:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 20 января на уровне 24,25 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93 (на 17 января - 26,9 гривни).

Напоминаем:

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,23 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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