Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро
Суббота, 18 января 2020, 10:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 20 января на уровне 24,25 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93 (на 17 января - 26,9 гривни).
Напоминаем:
17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,23 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.
Экономическая правда
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