МВФ ожидает выполнения Украиной предварительных условий для новой программы
Для запуска новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины в размере $ 5,5 млрд. Киев должен выполнить предварительно установленные условия.
Источник: Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ
Прямая речь: "Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement - англ.), Которая предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это означать момент для созыва нашей Исполнительного совета".
Что предшествовало: 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.
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В свою очередь источники в разных госструктурах заявляли о том, что Украина не успеет получить окончательное решение от МВФ до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале.
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