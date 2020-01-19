Индия отказалась от проекта Hyperloop

Правительство индийского штата Махараштра отказывается от проекта сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, которая должна была соединить столицу штата Мумбаи с индийским городом Пуна.

Об этом журналистам заявил заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар, пишет "Коммерсант".



Как отметил чиновник, проект Hyperloop пока "не реализован нигде в мире". "Пусть его сначала построят где-нибудь, хотя бы 10 км. Если он будет успешным, тогда мы рассмотрим возможность его внедрения в штате",— сказал замминистра, которого цитирует The Indian Express.

Предыдущая администрация штата планировала выделить на проект Hyperloop 10 млрд долларов. Предполагалось, что сверхскоростная трасса поможет уменьшить время передвижения между городами Мумбаи и Пуна с 3–4 часов до 35 минут.

Концепция Hyperloop была предложена бизнесменом Илоном Маском в 2013 году. Над проектом работает, в частности, компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

Она планировала построить одноименную сверхскоростную транспортную систему на Ближнем Востоке, чтобы сократить время в пути между Дубаем, Абу-Даби и городами Саудовской Аравии.

HTT заключила соглашения с рядом стран о строительстве и тестировании там подобных систем. В частности, в 2016 году договоренность была достигнута с правительством Словакии, в 2017 году — с правительством Индии, в 2018 году — с властями американских штатов Огайо и Иллинойс.

Напомним:

Мининфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.

В феврале 2018 года экс-министр Владимир Омелян заявлял, что Украина в 2019 году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр за средства частных инвесторов.

Кроме того, по его словам, билет на Hyperloop должен был стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

В ноябре 2018 года Омелян сообщил, что до конца года ожидает научное обоснование от НАНУ.



В сентябре прошлого года министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине.