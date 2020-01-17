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Курс валют на 17 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 17 января 2020, 11:05
 

17 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,15 - 24,19 гривни;

Евро - 26,90 - 26,93 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,04 - 24,32 гривни. Евро покупают по 26,64 гривни, продают по 27,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,17 - 24,25 гривни, евро - 26,84 - 26,69 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.

16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.

16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

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