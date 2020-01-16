Гривня на закрытии межбанка ослабла
16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,19 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,17 - 24,19 гривни;
Евро - 26,94 - 26,97 гривни;
Напомним:
16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.
15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 16 января на уровне 23,98 гривни за доллар.
Экономическая правда
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