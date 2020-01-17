Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни продолжает снижаться

Пятница, 17 января 2020, 09:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,90 (на 16 января - 26,73 гривни).

Напоминаем:

16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.

16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 16 января 2020, 17:09
Курс валют на 16 января: межбанк, наличный и "черный" рынки 16 января 2020, 11:01
Гривня приблизилась к 24 за доллар 15 января 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!