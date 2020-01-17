Курс гривни продолжает снижаться
Пятница, 17 января 2020, 09:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,90 (на 16 января - 26,73 гривни).
Напоминаем:
16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.
16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,19 гривни за доллар.
Экономическая правда
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