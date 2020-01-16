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Рада повысила лимиты для "ФОПов"

Четверг, 16 января 2020, 20:55
 

Украинский парламент проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Состоялись следующие изменения:

для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;
для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;
для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн.

Эти нововведения были предусмотрены в законопроекте 1210, за который Верховная Рада проголосовала во втором чтении, 16 января.

Закон также предусматривает нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, и в том числе предусматривает повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Напомним, за 2019 год в Украине зарегистрировали 312 211 новых физических лиц-предпринимателей - это на 15% меньше, чем в предыдущем году.

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ФЛП

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