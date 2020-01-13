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За 2019 год зарегистрировали на 15% меньше ФОПов – Опендатабот

Понедельник, 13 января 2020, 13:43
 

За 2019 год в Украине зарегистрировали 312 211 новых физических лиц-предпринимателей - это на 15% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Опендатабот.

"В первой половине 2019 года ФОПы активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начала снижаться", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что такая динамика вызвана прежде всего рядом решений власти, а именно: законом о РРО, законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, законом о сборе и учете ЕСВ, законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.

"Регистрация новых предпринимателей - это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

В среднем ежемесячно регистрировалось 5500 компаний и 26 тысяч ФОПов. Всего к началу 2020 года в Украине действует 1,8 млн предпринимателей.

Экономическая правда

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ФЛП

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