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Официальный курс: доллар стоит уже больше 24-х гривень

Четверг, 16 января 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 16 января на уровне 24,02 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,68 (на 15 января - 26,59 гривни).

Напомним:

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.

Экономическая правда

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