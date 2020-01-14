"Укртатнафта" Коломойского просит Зеленского помешать импорту топлива из Беларуси

Компания "Укртатнафта" обратились с официальным письмом к президенту Владимиру Зеленскому, по поводу участие НАК Нафтогаз в импорте нефтепродуктов, которые могут быть связаны с российскими подсанкционными компаниями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о принятом решении по контракту на поставку нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ от Белорусской нефтяной компании в частной компании ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", созданной ОАО "Укртранснафта" в соответствии с решением НАК Нафтогаз Украины.

"Укртатнафта" заявляет, что Мозырский НПЗ имеет в акционерах российские нефтяные компании Роснефть и Газпромнефть и на 100% зависит от поставок российской нефти.

"Роснефть и Газпромнефть находятся под санкциями в Украине согласно решению СНБО от 02.05.2018 года. ПАО "Укртатнафта" считает, что упомянутые выше торговые операции, если прямо не нарушают закон, то являются по меньшей мере "токсичными".

Потому что были инициированы фактически украинскими государственными компаниями НАК Нафтогаз Украины и ОАО "Укртранснафта" с предприятиями, которые имеют акционерами санкционные компании, которые способствовали аннексии части территории Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении компании говорится, что создание "Нафтогаз Ойл Трейдинг" служит юридическим прикрытием, благодаря которому "Нафтогаз" и "Укртранснафта" пытаются "реализовывать свои планы в нарушение Закона Украины "О нефти и газе" и Закона Украины "О публичных закупках".

По мнению компании, НАК фактически нарушает статью 4 Закона Украины "О нефти и газе" в части реализации нефти и нефтепродуктов, продажа которых должна осуществляться исключительно на биржевых аукционах.

Также, по словам пресс-службы ОАО "Укртранснафта" заинтересована в увеличении объемов поставок нефти на Кременчугский НПЗ, но взамен создала частное предприятие и согласовала заключение ним безальтернативного контракта с иностранным поставщиком нефтепродуктов, даже не обратившись за ценовым предложением к отечественному производителю.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК).

Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" был создан в октябре 2019 г. для трейдинга импортными нефтепродуктами и ресурсом, производимым Шебелинским заводом. В планах — выйти на ежегодный объем реализации 1,5 млн т нефтепродуктов в год.

Экономическая правда