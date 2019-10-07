"Нафтогаз" создает компанию для трейдинга нефтепродуктами

НАК "Нафтогаз Украины" одобрил создание в рамках дивизиона "Нефть" новой компании "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которая будет специализироваться на трейдинге продуктов нефтепереработки.

Об этом говорится в решении правления НАКа как акционера "Укртранснафты" от 3 октября, пишет Enkorr.

Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО "Укртранснафта" — компании, на основе которой создавался дивизион "Нефть". Компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским заводом.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз", — проинформировал замглавы дивизиона по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

Как сообщалось, в конце августа "Укргазвыдобування" подписало контракт со специмпортером белорусских нефтепродуктов ООО "БНК-Украина" на поставку 20 тыс. т дизельного топлива в месяц. По имеющейся информации, договор рассчитан до конца 2019 года, с возможностью продления.

Напомним:

АО "Укргазвыдобування" владеет одним из двух работающих в Украине НПЗ — Шебелинским — с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тысяч тонн. В 2018 году Шебелинский завод произвел 130,6 тысяч тонн бензина, 85,1 тысяч тонн — ДТ, 31,3 тысяч тонн — мазута.

Основной объем ДТ используется для нужд производственных подразделений "Укргазвыдобування", часть реализуется через открытые биржевые торги.

В 2019 году Шебелинский ГПЗ вместе с отделом реализации нефтепродуктов УГД вошел в дивизион "Нефть" НАК "Нафтогаз Украина". Ключевым направлением деятельности дивизиона должен стать трейдинг.