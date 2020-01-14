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SkyUp запустил новые рейсы из четырех украинских городов в Италию

Вторник, 14 января 2020, 15:45
 

Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на рейсы из Киева, Харькова, Одессы и Львова в итальянские города.

Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.

Из Киева добавились рейсы в Милан, Болонью, Милан (Бергамо) и Ламеция-Терме.

Из Харькова и Одессы теперь тоже можно долететь до Ламеция-Терме.

Для аэропорта во Львове добавили рейсы в Рим, Неаполь и Милан (Бергамо)

Напомним:

С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Читайте также: Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других. Обновлено

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