SkyUp запустил новые рейсы из четырех украинских городов в Италию
Вторник, 14 января 2020, 15:45
Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на рейсы из Киева, Харькова, Одессы и Львова в итальянские города.
Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.
Из Киева добавились рейсы в Милан, Болонью, Милан (Бергамо) и Ламеция-Терме.
Из Харькова и Одессы теперь тоже можно долететь до Ламеция-Терме.
Для аэропорта во Львове добавили рейсы в Рим, Неаполь и Милан (Бергамо)
Напомним:
С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
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