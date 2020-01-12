Фонд госимущества запускает виртуальное хранилище данных по объектам приватизации

Фонд государственного имущества Украины запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры.

"Главная цель такого раскрытия - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах", - заявили в Фонде.

Напомним:

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Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах.

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Экономическая правда