Фонд госимущества запускает виртуальное хранилище данных по объектам приватизации
Фонд государственного имущества Украины запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры.
"Главная цель такого раскрытия - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах", - заявили в Фонде.
Напомним:
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Экономическая правда
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