Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 11 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

Суббота, 11 января 2020, 12:24

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,95 - 23,98 гривни;

Евро - 26,56 - 26,58 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,79 - 24,13 гривни. Евро покупают по 26,26 гривни, продают по 26,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24 - 24,03 гривни, евро - 26,45 - 26,63 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 10 января: межбанк, наличный и "черный" рынки 10 января 2020, 11:55
Курс валют на 9 января: межбанк, наличный и "черный" рынки 9 января 2020, 11:20
Гривня на закрытии межбанка ослабла 8 января 2020, 17:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!