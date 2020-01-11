Курс валют на 11 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,95 - 23,98 гривни;

Евро - 26,56 - 26,58 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,79 - 24,13 гривни. Евро покупают по 26,26 гривни, продают по 26,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24 - 24,03 гривни, евро - 26,45 - 26,63 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда