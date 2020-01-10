Правоохранители изъяли у незаконных АЗС 4 тысячи тонн горючего — Гончарук
В ходе кампании по ликвидации теневых схем торговли горючим правоохранители изъяли из оборота 4 тысячи тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 миллиона гривен.
Об этом сообщил в Facebook премьер Алексей Гончарук по итогам встречи с операторами АЗС.
По его словам, силами ГФС, Нацполиции и СБУ осуществили 2200 проверок.
"Проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС:
377 - прекратили деятельность;
316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;
243 - демонтированы за отчетный период;
463 - оформили лицензию.
Изъяли из оборота 4 тыс тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн", - написал Гончарук.
Он сообщил, что открыли 292 административных производств и 152 - уголовных.
"Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече сегодня.
Украинцы будут покупать горючее европейского качества только в лицензированных нефтетрейдеров. Это один из приоритетов нашего правительства", - заявил премьер.
Напомним:
26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.
28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.
3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.
Экономическая правда
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