В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений — Генпрокуратура

Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"По фактам проведения игорного бизнеса начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры проведено почти 1,2 тыс обысков, изъято 11,6 тыс единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении, в частности об окончании расследования и надлежащего поддержания обвинения по этим уголовным производствах в суде.

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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Напомним:

Через две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторые из них замаскировались под караоке и интернет-центры

По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019 года правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу.

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что игорные заведения "начали поднимать голову" после их недавнего закрытия и сообщил, что возможен повтор рейда по нелегальным казино.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.

Экономическая правда